قرار تاريخي.. منع زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية لترشيد المياه







وأضاف "العقيلي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن سبب منع زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية هو أنه يقوم بإستهلاك كميات كبيرة من المياه.









وتابع أنه أنه من أجل ترشيد استهلاك المياه قامت وزارتى الرى والزراعة باتخاذ مجموعة من القرارات للمحافظة عليها، موضحا أنه تم استبعاد زراعة كافة المحاصيل الزراعية الشرهة للمياه.







