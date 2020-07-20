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قرار تاريخي.. منع زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية لترشيد المياه

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:07 ص
زراعة الموز
زراعة الموز
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هاجر إبراهيم
كشف الدكتور عبد الباسط العقيلي، استشاري الأراضى والمياه وتغذية النباتات، أنه بالتعاون مع وزارة الرى والزراعة تم التوصل لقرار تاريخي من قبلهم لتقليل ترشيد المياه وحل الأزمة المائية، وهو منع زراعة الموز بالأراضى الصحراوية.


وأضاف "العقيلي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن سبب منع زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية هو أنه يقوم بإستهلاك كميات كبيرة من المياه.


وتابع أنه أنه من أجل ترشيد استهلاك المياه قامت وزارتى الرى والزراعة باتخاذ مجموعة من القرارات للمحافظة عليها، موضحا أنه تم استبعاد زراعة كافة المحاصيل الزراعية الشرهة للمياه.


وأكد أن تلك المحاصيل الشرهة مثل: بعض أنواع الذرة وقصب السكر وإستخدام البنجر كبديل له وتحديد مساحة الأرز، لافتا إلى أن السبب الرئيسي فى نقص المياه الظروف المناخية والزيادة السكانية.
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