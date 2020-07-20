تشغيل المترو تكشف سبب توقف حركة القطارات بالخط الثاني

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، سبب تعطل حركة القطارات بالخط الثاني لمترو الأنفاق.
وقالت الشركة ، إن تعطل حركة المترو بالخط الثاني في المسافة بين المنيب حتى جامعة القاهرة، صباح اليوم، جاء نتجية لعطل أحد القطارات علي خطوط السير مما تسبب في توقف حركة القطارات.
وأضافت الشركة ، أنه جاري الآن سحب القطار المُعطل لعودة عمل المترو .
وقالت الشركة، إنها دفعت على الفور بفرق الصيانة والطوارئ لسحب القطار المعطل، مشيرة إلى أنه تم تشغيل حركة المترو في المسافة ما بين جامعة القاهرة وشبرا الخيمة في الاتجاهين، ومن جامعة القاهرة إلى المنيب في اتجاه واحد.