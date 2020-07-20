تشغيل المترو تكشف سبب توقف حركة القطارات بالخط الثاني

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، سبب تعطل حركة القطارات بالخط الثاني لمترو الأنفاق.





وقالت الشركة ، إن تعطل حركة المترو بالخط الثاني في المسافة بين المنيب حتى جامعة القاهرة، صباح اليوم، جاء نتجية لعطل أحد القطارات علي خطوط السير مما تسبب في توقف حركة القطارات.









وأضافت الشركة ، أنه جاري الآن سحب القطار المُعطل لعودة عمل المترو



