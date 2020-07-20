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أخبار العالم

رئيس الإمارات: انطلاق "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ يشكل إنجازا وطنيا وعربيا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن انطلاق "مسبار الأمل" في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء المعرفة العالمية في مجال الفضاء.
وقال الرئيس الإماراتي - في كلمته بهذه المناسبة وأوردتها وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأثنين، - "تابعنا اليوم بسرور نبأ الإطلاق الناجح لمسبار الأمل الذي نشأت فكرته وتطورت داخل مؤسسات الدولة السياسية والبحثية الوطنية وجرى تصميمه وتصنيع مكوناته الرئيسية بمشاركة أصيلة فاعلة من نخبة كفاءات وطنية شابة.
وأضاف أن مسبار الأمل يشكل إضافة نوعية عالية تترسخ بها مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في قطاع الصناعات الفضائية، وبناء الكوادر العلمية المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة وبحوث كوكب المريخ خاصة، مؤكدا أن إنجاز مسبار الأمل بأياد وطنية هو رسالة في غاية الأهمية.

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