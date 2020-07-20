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أخبار البلد

مترو الأنفاق: عودة حركة القطارات بالخط الثاني والدفع بقطارات لامتصاص الزحام

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عن انتظام حركة القطارات بالخط الثاني فى الاتجاهين شبرا الخيمة - المنيب وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن تعطل أحد القطارات بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثاني وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل .

وأوضح عبد الهادي،أنه تم اصلاح العطل وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها مع الدفع بعدد قطارات فارغة من الركاب بعدد من محطات الخط الثاني وذلك لإمتصاص أى زحام ناتج عن العطل  . 

وأكد عبد الهادي أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة اى اعطال مفاجئة قد تحدث .
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