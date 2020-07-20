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محافظات

محافظ سوهاج يفتتح أعمال تأهيل مرسى ناصر السياحي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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خالد رياض
افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال المرحلة الأولى من تأهيل مرسى ناصر السياحي بحي شرق سوهاج، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعاطف الصمطي رئيس حي شرق، وأسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة.

وتفقد "الفقي" بوابة المرسى السياحي والتي تم تصميمها على شكل معبد فرعوني، وتشمل غرف وأبراج للحراسة، وكتب عليها بالنقوش الفرعونية اسم "مصر" واسم "ميريت آمون"، وقد أنشأت بتمويل من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحية، والإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة، وقام بوضع التصميمات لها إدارة التنسيق الحضاري بالديوان العام، بإشراف من مديرية الإسكان.

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وسوف تشمل أعمال التأهيل في المرحلة الثانية أعمال الحماية المدنية، واستبدال الإنترلوك بالبازلت، وعمل جداريات، ونقوش فرعونية.


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