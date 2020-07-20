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محافظات

قطع المرافق عن المتقاعسين في تنفيذ القرار.. محافظ الشرقية يلزم أصحاب العقارات بدهان الواجهات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:05 م
دهان العقارات
دهان العقارات
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محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 6980 لسنة 2020م بإلزام أصحاب العقارات (ملاك - اتحاد شاغلين) بكافة المدن بدائرة المحافظة بتشطيب واجهات البناء و دهان الحوائط الخارجية للمباني (بالطوب الأحمر) سواء كانت مطلة أو غير مطلة علي شوارع باللون البيج (أوف وايت) والنوافذ باللون الأخضر (تركواز) وذلك على النحو التالي :

بالنسبة لمدينة الزقازيق : القسم الأول ويشمل (المساكن التعاونية - فلل الجامعة - تقسيم المعلمين - تقسيم الإدارة المحلية بالزند - منشية أباظة - شارع سعد زغلول - وسط المدينة - شارع الجلاء - طلعت حرب - الصاغة - شارع طلبه عويضه وامتداده - طريق الرملية - شارع العشرين - منطقة الغشام- حي السلام - حي المستشارين ) في موعد أقصاه 15/10/2020 .

القسم الثاني ويشمل (الإشارة - الصيادين - الحكماء - حسن صالح - شارع وادي النيل - كفر الزقازيق البحري - شارع ترعة المسلمية - شارع عز الدين حافظ - النحال أول - النحال ثان - شارع فاروق منشية أباظة (أبوالريش - معوض ) الحسينية (شارع المعهد الدينى) - طريق موقف المنصورة - شارع التجنيد - تقسيم الحناوي) في موعد أقصاه 15/1/2021 

القسم الثالث ويشمل (قسم يوسف بك- كفر الزقازيق البحري- عزبة الجمباز - حسن صالح - قسم الحريري- عزبه التل- محمد حسين- الحسينيه - حي مبارك منشية السادات - حي المهندسين- عزبه عبد اللطيف) فى موعد أقصاه 15/4/2021

بالنسبة لباقي المدن: - الشوارع من 12 متر فأكثر في موعد أقصاه 15/10/2020م  - الشوارع اقل من 12 متر في موعد أقصاه 15/1/2021

كما كلف المحافظ  رؤساء المراكز والمدن كلا في دائرة اختصاصه بالتأكد من قيام صاحب العقار بالتشطيب الخارجى للواجهات الخارجية للعقار و دهان الحوائط الخارجية بالطوب الأحمر مطلة أو غير مطلة على شوارع.

إنذار أصحاب العقارات القائمة تشطيب الواجهات و دهان الحوائط الخارجيه بالطوب الأحمر فى المواعيد المحددة بالقرار. 

ولا يتم قبول أي طلبات للتصالح في شأن مخالفات البناء دون تشطيب الواجهات ودهان الحوائط الخارجيه بالطوب الاحمر.

كما سيتم قطع المرافق عن العقارات التي لم يلتزم أصحابها بتشطيب واجهاتها أو دهان الحوائط الخارجيه لها في المواعيد المحدده.
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