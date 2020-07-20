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تعليم

جامعة عين شمس تستضيف اجتماع اللجنة العليا لتعليم الكبار

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:54 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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حسام الفقي

استضافت جامعة عين شمس اجتماع اللجنة العليا لتعليم الكبار برئاسة د. الهلالي الشربيني وحضور د. نظمي عبد الحميد ود. عاشور العمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ولفيف من أعضاء اللجنة ومديري مراكز تعليم الكبار بالجامعات المصرية.


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جاء ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 


حيث ناقشت اللجنة الإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية في مجال المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وكذلك آليات عمل الجامعات في هذا المشروع القومي في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي أقرتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


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كما تم استعراض أوجه دعم مشروعات محو الأمية مع الوقوف على أهمية تكريم الطلاب والمؤسسات المتميزة في هذا المجال.


يذكر أن جامعة عين شمس حصدت المركز الخامس بين الجامعات المصرية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار خلال دورة أبريل ٢٠٢٠.

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