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برلمان

رئيس برلمانية المؤتمر: تفويض كامل للسيسي لإنقاذ ليبيا من الغزو التركي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:28 م
النائب أحمد حلمي
النائب أحمد حلمي الشريفِ
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أحمد أيمن
أعلن النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، تأييده التام للقضايا التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسته لاجتماع مجلس الدفاع الوطنى، مؤكدا أنه يفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن القومى المصرى والليبى.

وقال "الشريف" فى بيان له أصدره اليوم، انه بعد ان تكشفت للرأى العام العربى والعالمى الاهداف الخبيثة والشيطانية للنظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب اردوغان لاحتلال وغزو ليبيا للسطو على النفط الليبيى ومقدرات وثروات الشعب الليبى الشقيق وأنه جاء بعدد ضخم للغاية من المرتزقة والدواعش والارهابيين وتم تقسيمهم إلى قسمين، القسم الأول يحارب من أجل المال، فيحصلوا على رواتب شهرية مقابل قتال الجيش الوطني الليبي، والقسم الثاني مرتزقة تابعين إلى جماعات متطرفة مثل جبهة النصرة داعش وغيرهم ممن خربوا سوريا نفسها.

وأضاف النائب: "لقد انكشف المخطط الشيطانى لأردوغان وتركيا وأنهما يريدان أن يحصلوا على الهلال النفطي الليبي ويسيطروا عليه، ويرغبون في فتح جبهة أمام الجيش الليبى والمصرى".

وأشاد بتأكيد الليبيين بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثلج قلوب الشعب الليبي عندما قال إن الجيش المصري سيعمل جنبا إلى جنب بجوار الجيش الليبي والقبائل الليبية لحفظ أمن واستقرار الدولة الليبية وأن الشعبين الليبي والمصري تربطهما علاقات قوية للغاية.
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