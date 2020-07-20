الرئيسان الأمريكي والفرنسي يبحثان الوضع في ليبيا

بحث الرئيسان، الفرنسي مانويل ماكرون، والأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا، اليوم الاثنين، تطورات الأزمة الليبية. حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.





وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي تناول آخر مستجدات القضية الليبية، واستعرض الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوى تعقيدا وتصعيدا حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.





وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي أبدى تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا، وقد تم التوافق بين الرئيسين على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.





وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، حيث تم التوافق بشأن أهمية مواصلة التفاوض وحتمية الوصول لاتفاق شامل يؤمن مصالح الدول الثلاث التنموية والمائية.





كما تناول الاتصال أيضا بحث بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين.