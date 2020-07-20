تفاصيل جديدة.. لغز خطف جواهرجي الدرب الأحمر.. ثراء المجني عليه كلمة السر

أدلى المتهم الرئيسى فى واقعة اختطاف جواهرجى الدرب الأحمر، باعترافات تفصيلية عن كيفية تنفيذه الحادث بعد أن استعان بـ٤ آخرين، حيث أقر بأنه نظرًا لعمله بذات المنطقة عمل المجنى عليه، وعلمه سابقا بثرائه؛ خطط لاختطافه ومساومة أهله نظير إطلاق سراحه.





وقال المتهم، "استعنت بباقى المتهمين حيث تربصت بالمجنى عليه داخل الجراج محل الواقعة، وفور وصوله لاستقلال سيارته قمت بالاشتراك مع العاملين الثلاثة بشل حركته واصطحابه داخل السيارة المشار إليها كرهًا عنه، ثم قمت باحتجازه داخل شقة "مستأجرة"، ومساومة زوجته".





وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم العثور على المجنى عليه داخل الشقة، وتم تحريره كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) قررت بتلقيها اتصال هاتفى وأخبرها خلاله المتصل باختطاف زوجها (صاحب محل مشغولات ذهبية - مقيم بذات عنوان المبلغة) وساومها لإحضار كمية من المشغولات الذهبية من المحل الخاص بزوجها نظير إطلاق سراحه.





تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن عقب إنتهاء المجنى عليه من عمله وتوجهه لاستقلال السيارة ملكه بمنطقة الدراسة، قام مجموعة من الأشخاص باصطحابه كرهًا عنه داخل سيارة أخرى ولاذوا بالفرار .





وتم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من 5 أشخاص (صاحب ورشة تصنيع ذهب، 3 عاملين، عاملة كوافير) تم ضبطهم ، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيق.