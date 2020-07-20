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أخبار البلد

ترامب يؤكد للسيسي أهمية الوصول لاتفاق شامل بشأن سد النهضة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:45 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي - والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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محمد عبد المنعم
بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التوافق بشأن أهمية مواصلة التفاوض وحتمية الوصول لاتفاق شامل يؤمن مصالح الدول الثلاث التنموية والمائية. 

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، لبحث  الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوى تعقيدا وتصعيدا حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.

من جانبه، أبدى الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا، وقد تم التوافق بين الرئيسين علي تثبيت وقف اطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية. 
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