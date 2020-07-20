ترامب يشيد بجهود السيسي تجاه القضية الليبية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بجهود مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا، معربا عن تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة.





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جاء ذلك خلال اتصالًا هاتفيًا أجراه الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اتصالًا هاتفيًا أجراهمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،ان الاتصال تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس موقف مصر الإستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف الي استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الاوضاع الامنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوي تعقيدا وتصعيدا حتي باتت تداعيات الازمة تؤثر على الامن والاستقرار الاقليمي بأسره.





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