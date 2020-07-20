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أخبار العالم

الصحة العالمية: الطريق لا يزال طويلا للحديث عن لقاحات إيجابية ضد كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:51 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن تتبع انتشار فيروس كورونا يعد إحدى الأدوات الرئيسية للسيطرة على الوباء في المجتمعات، مؤكدا أن أي دولة لن تستطيع التحكم في الفيروس إذا لم تعرف أين هو.

وأضاف أن تطبيقات الهواتف يمكن أن تساعد في عملية التتبع لكن لا شئ يحل التتبع على أرض الواقع من قبل العمال الصحيين المدربين.

وأكد أدهانوم أن الدول عليها التحرك بشكل سريع لمواجهة أي تفشي لفيروس كورونا، وأنه ليس عليهم انتظار إنتاج لقاح، بل عليهم الجميع إنقاذ الأرواح الآن، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في  تسريع أبحاث اللقاحات ، مع القيام من الإجراءات لمكافحة الوباء.

وتابع أن الطريق لا يزال طويلا للحديث عن لقاحات إيجابية بشأن كورونا.

وعلى جانب آخر، قال إنه على الرغم من تأثر الأشخاص بجميع مناحي الحياة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فإن أفقر الناس وأكثرهم ضعفًا في العالم معرضون للخطر بشكل خاص.

وأضاف جيبريسوس أن وينطبق ذلك على الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم ، في المناطق الحضرية أو النائية. هناك ما يصل إلى 500 مليون من الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم ، في أكثر من 90 دولة، وحتى 6 يوليو، تم الإبلاغ عن أكثر من 70،000 حالة إصابة بكورونا بين الشعوب الأصلية في الأمريكتين، وأكثر من 2000 حالة وفاة.

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