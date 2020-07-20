محمد سامي يكشف أسرار نسل الأغراب على 9090

يحل المخرج والمؤلف محمد سامى ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج "الراديو بيضحك" على 9090 فى السادسة من مساء غد الثلاثاء.
ويكشف محمد سامي، خلال اللقاء أسرار مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يلعب بطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة فى أول عمل درامى يجمع النجمين الكبيرين والذى يعود به إلى الدراما الصعيدية المحببة إليه ويخوض به السباق الرمضاني 2021.
سامي يتحدث لأول مرة عن شخصيتي بطلي العمل ،عساف الغريب، وغفران الغريب، حيث يؤدي السقا دور عساف، فيما يقدم كرارة دور غفران.وكيف أقنع سامى النجمين الكبيرين حيث عرض الأمر على أمير كرارة، وتحمس جدًا للفكرة، أن يشارك السقا فى عمل درامى.
ويكشف أيضا تفاصيل تعاقده على العمل مع شركة" سينرجي" لمدة 3 سنوات، كمخرج ومؤلف وهي أعوام 2021، 2022، 2023، وذلك نظير 3 أعمال متتالية.
ويتطرق سامي خلال اللقاء أيضا إلى مسلسل البرنس الذى عرض فى رمضان الماضى وسر النجاح الكبير الذى حققه مسجلا أعلى نسب مشاهدة.