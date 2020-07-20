محمد سامي يكشف أسرار نسل الأغراب على 9090

فى السادسة من مساء غد الثلاثاء. يحل المخرج والمؤلف محمد سامى ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج "الراديو بيضحك" على 9090









ويكشف محمد سامي ، خلال اللقاء أسرار مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يلعب بطولته النجمان أحمد السقا وأمير كرارة فى أول عمل درامى يجمع النجمين الكبيرين والذى يعود به إلى الدراما الصعيدية المحببة إليه ويخوض به السباق الرمضاني 2021.









سامي يتحدث لأول مرة عن شخصيتي بطلي العمل ،عساف الغريب، وغفران الغريب، حيث يؤدي السقا دور عساف، فيما يقدم كرارة دور غفران. وكيف أقنع سامى النجمين الكبيرين حيث عرض الأمر على أمير كرارة، وتحمس جدًا للفكرة، أن يشارك السقا فى عمل درامى.









ويكشف أيضا تفاصيل تعاقده على العمل مع شركة" سينرجي" لمدة 3 سنوات، كمخرج ومؤلف وهي أعوام 2021، 2022، 2023، وذلك نظير 3 أعمال متتالية.









ويتطرق سامي خلال اللقاء أيضا إلى مسلسل البرنس الذى عرض فى رمضان الماضى وسر النجاح الكبير الذى حققه مسجلا أعلى نسب مشاهدة.