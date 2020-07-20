إحمي يا ريس وإحنا معاك.. البرلمان يوافق على إرسال قوات الجيش خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي.. ونواب: تفويض شعبي لردع الإرهاب في ليبيا

بالإجماع.. البرلمان يوافق على إرسال قوات الجيش خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي

برلماني: مصر ستضرب بيد من حديد ضد أي قوى خارجية تهدد الأمن القومي

أنيسة حسونة: الشعب والبرلمان يفوضان الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري

برلماني: مصر جاهزة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي

وأكد على أن الوضع في أثيوبيا لا يقل خطورة عن الوضع في ليبيا، مؤكدا على أن مصر لم ولن تفرط في قطرة ماء واحدة، وأن المياه حط أحمر لا يمكن التهاون في الاعتداء عليه.

وأكد على أن الوضع في أثيوبيا لا يقل خطورة عن الوضع في ليبيا، مؤكدا على أن مصر لم ولن تفرط في قطرة ماء واحدة، وأن المياه حط أحمر لا يمكن التهاون في الاعتداء عليه.

وأضاف أن مصر وضعت خطا أحمر في ليبيا، وأوضحت موقفها أمام العالم أجمع أننا لن نقف مكتوفي الأيدى حال تجاوزه، لافتا إلى أن القوات المسلحة مستعدة لردع أي اعتداء على أمن مصر القومي، حال تجاوز ليبيا الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس السيسي.

وأضاف أن مصر وضعت خطا أحمر في ليبيا، وأوضحت موقفها أمام العالم أجمع أننا لن نقف مكتوفي الأيدى حال تجاوزه، لافتا إلى أن القوات المسلحة مستعدة لردع أي اعتداء على أمن مصر القومي، حال تجاوز ليبيا الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس السيسي.

بدورها قالت النائبة أنيسة حسونة، إن الشعب المصري فوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري مؤكدة أن قضايا الأمن القومي تتعلق بمستقبل وقضايا الأجيال القادمة سواء فيما يتعلق بقضية سد النهضة، أو مواجهة الدولة المصرية وجيشها لمرتزقة تركيا الذين يريدون العبث بمقدرات وخيرات الشعب الليبي الشقيق مما يهدد الأمن القومي المصري.





ولفتت حسونة، في بيان لها، أن الجيش المصري جيش دفاع وليس هجوم، فالدولة المصرية سخرت كافة إمكانياتها للقوات المسلحة للتصدي لأي اعتداء أو تهديد للأمن القومي المصري، فالجيش على أتم الاستعداد بقوة لمواجهة أي تحركات تهدد الأمن القومي، فليبيا وأمنها القومي علي الحدود الغربي للدولة المصرية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن البرلمان المصري باعتباره ممثل عن الشعب المصري قد فوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي والدفاع عن أمن واستقرار الشعب المصري، منوهة أن المخاطر الخارجية أصبحت تحيط الدولة المصرية من جميع الاتجاهات، ولن يتم الانتصار عليها إلا بالتكاتف وتوحيد القوة.





في سياق متصل، قال النائب سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ونائب دائرة زفتى بمحافظة الغربية، أن الشعب المصري كله ومن يمثله من النواب يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية والجيش المصري في كافة القرارات التي يتم اتخاذها حفاظا على الأمن القومي المصري.





وأكد الجوهري أن موافقة أعضاء مجلس النواب على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري، جاء تعبيرا عن رأي الشارع المصري الذي يمثله المجلس، وتأكيدا على أن مصر جيشا وشعبا يد واحدة في مواجهة أي عدو يفكر في تهديد أمن مصر القومي.

وأضاف الجوهري أن مصر أعلنت من قبل تأييدها دعم الحل السياسي في ليبيا وأنها ليس لديها أي مواقف مناوئة للغرب الليبي، بهدف للحفاظ على مصالحه وعدم الانسياق خلف القوى الخارجية التي تعمل من أجل مصلحتها فقط والمتمثلة في تركيا، إلا أن مصر عليها أن تستعد في حاول تجاوزت تركيا الخط الأحمر وشكلت تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.

وأشار الجوهري أن مصر جاهزة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، ولن تسمح بالرهان على المليشيات المسلحة في ليبيا.





وتابع الجوهري " مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدى حال تجاوز خط سرت – الجفرة" ، لأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وبالتالي لا يمكن أن تقبل مصر بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.





وأكد الجوهري أن الرئيس السيسي أبدى حنكة سياسية غير معهودة وتحلى بالقدرة على تقدير الأمور وضبط النفس، ولم ينسق للمهاترات والتصريحات المستفزة التي يطلقها المسئولون الأتراك، مضيفا أنه حال تجاوز الخط الأحمر أصبح التدخل العسكري واجبا لحماية أمن مصر القومي.







