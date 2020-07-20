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رياضة

طارق حامد يكتفي بخوض تدريبات تأهيلية بعد إصابته أمام سموحة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
اكتفى طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك بخوض تدريبات تأهيلية على هامش تدريب الفريق المسائي اليوم الدي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وتعرض طارق حامد لإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية بالأمس، وفضل الجهاز الفني استبداله بين شوطي المباراة. 

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك لتجهيز اللاعب في الفترة الحالية للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي له.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعدادًا لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.
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