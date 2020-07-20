بشرى في البحرين.. انحسار فيروس كورونا بشكل ملحوظ

شهدت مملكة البحرين طفرة غير مسبوقة في حربها ضد فيروس كورونا «كوفيد-19»، فقد سجلت انخفاضًا ملحوظًا لم تشهده منذ منتصف مايو الماضى.





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وسجلت البحرين انخفاضًا مستمرًا في أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا «كوفيد-19»، ولأول مرة منذ 13 من شهر مايو الماضي انخفض مجموع الحالات القائمة أقل من 4000 حالة خلال هذه الفترة.

ويأتي الانخفاض المستمر يوميًا في أعداد الحالات القائمة في البحرين نتيجة لارتفاع أعداد المتعافين، والمساعي المخلصة التي يبذلها المرابطون في الصفوف الأمامية لمكافحة الفيروس المستجد، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأعلنت الصحة البحرينية، أن الفحوصات التي بلغ عددها 8417 في يوم 19 يوليو 2020، أظهرت تسجيل 418 حالة قائمة جديدة منها 201 حالة لعمالة وافدة، و 207 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و 10 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 607 حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافاة إلى 32372.