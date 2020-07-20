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سيارات

لتوفير الوقود.. 3 سيارات اقتصادية في السعودية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
السيارات الاقتصادية هي مطلب كل أسرة تبحث عن توفير الوقود أو البنزين للحفاظ على السيارة لأطول وقت ممكن دون دفع الكثير من الأموال الباهظة. 

تساهم تلك السيارات في الحد من أزمات السائقين مع الوقود، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز السيارات الاقتصادية في السعودية .. تعرف عليها 

BMW 328

تتميز هذه السيارة بمحرك قوي وقوة دفع 184 حصانا وسعة لترين من البنزين تمكنها من السير لمسافات طويلة دون استهلاك الكثير من الوقود وهي تنتمي إلى فئة السيدان وهي تستهلك  13.6 كيلومتر/لتر من الوقود داخل المدينة و19.1 كيلومتر. 

سيارة ميتسوبيشي اتراج

تتميز هذه السيارة بتوفير في الوقود حيث يبلغ استهلاكها لتر بنزين ود كل 22 كلم / و بمحرك 4 أسطوانات سعته 1.2 لتر و بقوة 78 حصان، وبها مساحة 5 ركاب وهي سيارة عائلية من الدرجة الأولى. 


Mercedes E 
وهي تنتمي لفئة السيدان المتوسطة وتتميز بأنها مزودة  بمحرك قوة 184 حصانًا وسعة لترين تمكنها من السير لمسافة 17 كليومترًا باستخدام لتر واحد من البنزين.
لتوفير الوقود.. 3 سيارات اقتصادية في السعودية
لتوفير الوقود.. 3 سيارات اقتصادية في السعودية
لتوفير الوقود.. 3 سيارات اقتصادية في السعودية
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