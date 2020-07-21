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برلمان

«المصريين الأحرار»: مصر ستلقن ميليشيات «أردوغان» درسًا قاسيا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:03 ص
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
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حسن رضوان
أعلن حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، دعمه الكامل وتأييد  الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية في حماية الأمن القومي المصري وامتداده بتحقيق أستقرار سيادة الدولة الليبية الشقيقة.

وقال الحزب في بيان رسمي، إن القيادة المصرية لم تدخر جهدا في تحقيق حقن الدماء وإرساء الاستقرار الليبي حماية للاشقاء وحفاظًا على سيادة بلد عربي شقيق، بينما واصل حفنه من الخونة فتح المجال لميلشيات ومرتزقة التركي«أردوغان» مفرطين في حرمة وسيادة أرضهم لاحتلال سافر.

وأضاف المصريين الأحرار، أن الأمن القومي الليبي امتداد للامن القومي المصري ولن يتواني أقوى الجيوش العربية والأفريقية في حفظ استقرار وسلامة البلاد بقيادة رئيسًا جسور، فلينتظر المغتصبين والمحتلين ميلشيات العثماني ردعًا مبين وضربة قاسمة. مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية لم تقدم للحرب بينما لتحقيق الأمن والحماية وارساء السلام والأستقرار، ولكن حينما يكتب القتال فاننا له قادرون والله المستعان، ومشيرا إلى أن تفويض الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة من برلمان ليبيا الشقيقة وقيادات ومشايخ البلاد بان دخول صاحب الدار لاينتظر الاستئذان، بل وتفويض البرلمان المصري جميعها بمثابة دعوة قاطعة للردع لكل مغتصب غاشم . 

وشدد المصريين الأحرار أن مصر دومآ وأبدا تحترم سيادة وشؤون الدولة الخاصة وتسعي دائمآ لسلام البلدان والأمم، ولكنها لن تخذل دولة شقيق يستجير أو يلجأ للمساعدة في تحقيق السلام وحفظ السيادة.

وإذ نؤكد أن جميع المصريين صفا واحد خلف القيادة المصرية القوية ولينتظر التركي المغرور واتباعه درسًا لن ينسي وسوف يسجل التاريخ من وقف أسدًا للحافظ على حقوق الأشقاء ومن خان بلادة من أجل محتلين.
 
وتابع:"يعلم القاص والداني ان الجيش المصري رشيد، يحمي ولايهدد، يأمن ولا بيعتدي، ولكنه جسور في حفظ سلامة بلاده وحدوده والأمن القومي بكافة الامتدادت، وإرساء الاستقرار لدولة جوار عزيزة وهي ليبيا".
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