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أخبار العالم

العرب قادرون .. إعلامية كويتية عن مسبار الأمل: حلم زايد تحقق

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:40 ص
مسبار الأمل
مسبار الأمل
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مـيـس رضـا

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة لـ  مسبار الأمل يعد مرحلة فارقة فى تاريخ الأمة العربية، وسيسجل التاريخ هذا الحدث بأحرف من ذهب، لافتة إلى أنه يبعث رسالة فخر وأمل وسلام إلى المنطقة العربية  ليتجدد عصر الاكتشافات العربية والإسلامية .


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وأوضحت الرشيد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن حلم الشيخ زايد طيب الله ثراه تحقق على يد أبنائه الذين غرس فيهم حب العلم والمعرفة والطريق إلى التقدم والوصول إلى العالمية، فالإمارات لا تعرف اليأس والمستحيل بفضل الدعم المتواصل من قيادتها الحكيمة المتطلعة لمستقبل مشرق،  مشيرة إلى أن مسبار  الأمل تم بسواعد إماراتية شبابية لتؤكد أن عصرا ذهبيا ينطلق من الإمارات، لتعانق الفضاء وتشارك العالم العربي استكشاف كوكب المريخ.


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ولفتت الإعلامية الكويتية، إلى أن مسبار الأمل رسالة للعالم أجمع بأن العرب قادرون على  المنافسة بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن أغلبية من يعملون تحت مظلة ناسا هم من أبناء مصر المخلصين الذين تركوا بصمة واضحة فى مجال الفضاء .


تجدر الإشارة إلى أن العالم أجمع تابع لحظة إطلاق المسبار بشغف، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إنه تابع بكل فخر وإعزاز إطلاق "مسبار الأمل" إلى الفضاء.

 

وأشار السيسي في تدوينة على "فيسبوك" إلى أنها خطوة كانت سباقة وتاريخية لدولة الإمارات لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي.

 

وأضاف الرئيس السيسي "أنها تجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار".

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