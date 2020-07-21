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تعليم

شاهد.. التزام طلاب الثانوية بالإجراءات الإحترازية لحظة دخول اللجان بالمطرية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:24 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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عمرو سيد - أحمد رمضان

 توافد طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة، صباح اليوم، على لجان مدرستي اسماء بنت ابي بكر الان والسيدة خديخة رسمي لغات الان بادارة المطرية لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.


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وفور دخول الطلاب تم التنبيه بمنع الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية، وأنه حال ضبط طالب يحمل أى منهم داخل اللجان يتم معاقبته.

 

كما بدأ المراقبون بجمع الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية من الطلاب وإرفاقها ببطاقة الرقم القومى الخاصة بالطالب ليستلمها بعد الخروج من الامتحان. كما لوحظ الالتزام بتطبيق إجراءات تعقيم الطلاب وتنفيذ الإجراءات الاحتجاجية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا.

 

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.

 

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء) للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد يبدأ رسميًا منذ يوم 21 يونيو 2020.


شاهد.. التزام طلاب الثانوية بالإجراءات الإحترازية لحظة دخول اللجان بالمطرية
شاهد.. التزام طلاب الثانوية بالإجراءات الإحترازية لحظة دخول اللجان بالمطرية
شاهد.. التزام طلاب الثانوية بالإجراءات الإحترازية لحظة دخول اللجان بالمطرية
شاهد.. التزام طلاب الثانوية بالإجراءات الإحترازية لحظة دخول اللجان بالمطرية
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