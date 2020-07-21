بعد إعلان جاهزية أول لقاح.. روسيا تسجل 5842 إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت روسيا ، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 5842 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 783228 حالة.





وأضافت السلطات الصحية أن عدد الوفيات ارتفع بمعدل 153 ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 12580 حالة.









وكانت روسيا قد سجلت، في اليوم السابق، 5940 إصابة و85 حالة وفاة بمرض كوفيد-19.





وقد أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، اليوم الثلاثاء، أن أول لقاح روسي ضد كوفيد-19، أصبح جاهزا للاستخدام.





وقال تساليكوف، في حديث صحفي له "شارك في تصميم وإنتاج اللقاح الجديد مختصون عسكريون وعلماء من مركز "جيمالي" للبحوث وقاموا بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختباره".





وتابع قائلا: "كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وحصلوا على المناعة ضد الفيروس.. وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19، بات جاهزًا".



