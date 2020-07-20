بشرى سارة.. مستشار الرئيس: نتوقع إنتاج لقاح لعلاج كورونا أكتوبر المقبل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بدأ في الانخفاض.





وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «نشاط الحالات وشراسة الفيروس وعدد الحالات بالرعاية بدأت في الانخفاض».





وأكد أهمية الاستمرار بكل الخطط الاحترازية والوقائية بحرص شديد، متابعًا «يجب أن نستمر في استخدام الكمامات ووسائل النظافة والوقاية والمواد المطهرة وعدم التكدس وتحقيق التباعد في الأماكن المختلفة».





وأشار مستشار الرئيس للصحة إلى أن انخفاض أعداد المصابين بالفيروس ظاهرة تبشر بالخير، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة المساعدة بالرعاية المركزة متوفرة.



