لطلاب تنسيق 2020 .. بدء إجراء اختبارات القدرات لـ6 كليات بعد عيد الأضحى

تبدأ وزارة التعليم العالي في إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بعدد من الكليات بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى حيث تستمر الاختبارات لمدة اسبوعين ضمن تنسيق 2020، وهذه الكليات هي:





- الإعلام.

- التربية الرياضية.

- الاقتصاد المنزلي

- التربية النوعية.

- الفنون الجميلة.

- الفنون التطبيقية.





اقرأ ايضا:

الأعلى للجامعات يبحث قواعد قبول طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2020 .. اليوم

التعليم العالي: نخطط لإنشاء مكتب مستقل للتنسيق.. وتواجده بالجامعات مؤقت





ويعقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم اجتماعا لتحديد قواعد قبول الطلاب بتنسيق الثانوية العامة 2020، كما يضع قواعد إجراء اختبارات القدرات بالجامعات.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات سيتناول آليات إجراء اختبارات القدرات في الجامعات، موضحا أن الامتحانات ستستمر لمدة اسبوعين ضمن تنسيق 2020.

وأضاف المصدر لـ صدى البلد، أنه سيتم ايضا مناقشة آليات وقواعد التنسيق والإجراءات الاحترازية والإعداد المقرر قبولها في الكليات، والذي سينطلق بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وانتهاء اختبارات القدرات التي ستعقد بعد عيد الاضحى.

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمبانى الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس، حيث يستقبل المكتب الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).