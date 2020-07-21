ستاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك بنهائيات أبطال إفريقيا

أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، عدم وصول أي خطابات رسمية حتى الآن، بشأن إقامة مواجهات الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الاستاد جاهز لاستقبال المباريات.

وقال علي درويش في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" لم يصلنا أي خطاب رسمي بخوض مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على إستاد القاهرة، وأتمنى استضافة المباراتين على إستاد القاهرة الدولي لكن لم يتم مخاطبتنا رسميا حتى الآن".

وأضاف:" استاد القاهرة ملعب الأهلي والزمالك في الدوري المصري، وظهرنا بشكل مشرف في البطولات السابقة (أمم إفريقيا 2019 - وبطولة إفريقيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23)، وسنظهر بشكل مشرف كالعادة".

وتابع : "المدرجات كانت ممتلئة في البطولات السابقة، سعة الاستاد 73 ألف كانت على أخرها، والجميع سيتعاون لخروج المباريات بشكل مشرف، جاهزون لاستضافة مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا".

وأكمل: "الأهلي والزمالك يخوضان المباريات في الدوري على استاد القاهرة، ويتم ذلك بموافقة الجهات الأمنية".