شاهد .. كيف يمكنك تغيير الكاوتش السيارة بدون كوريك

في كثير من الاحيان يتعرض قائدي السيارات إلى بعض المواقف الطارئة والمزعجة أثناء القيادة، ومنها انفجار الإطار أثناء السير والحاجة إلى تغييره في اسرع وقت لمواصلة السير مرة اخري وفي بعض الاحيان ايضا لا يتوافر كوريك مع السائق مما يشكل عبء اضافيا، وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح التي تمكنكم من تغييير اطار السيارة وتركيب الاستبن بدون كوريك، كما يمكن ايضا مشاهدة الفيديو لتعرف الطريقة عمليا.
خطوات تغيير الاطار بدون كوريك :
1- قم بتحريك السيارة إلى جانب الطريق على أرض لينة أو طينية، ومن المهم أن توقف السيارة في مساحة كبيرة لتعمل دون عوائق.
2- ارفع فرامل اليد و قم بتدعيم السيارة من الأسفل عبر وضع كومات من الأخشاب الاحجار تحت السيارة كي يصبح وزنها موزعًا بشكل أفضل يضمن وضعية آمنة أكثر للعمل.
3- فك مسامير العجلة، وبعدها نبدأ بالحفر تحت العجلة حتى يكون وزن محور السيارة ساقط بالكامل على المواد الداعمة بالخلف.
4- اسحب الإطار التالف، بعدها قم بتركيب الإطار الجديد، ثم قم بربط المسامير بنمط متقاطع للتأكد من أنها مثبتة بشكل جيد.
5- لتسهيل عملية خروج الإطار من الحفرة، قم بوضع صخرتين خلف وأمام الإطار الذي تم تغييره، ومن ثم قم بوقف عمل المكابح اليدوية، وتحرك بالسيارة ستجدها خرجت بسهولة من الحفرة.
خطوات تغيير الاطار بدون كوريك :
1- قم بتحريك السيارة إلى جانب الطريق على أرض لينة أو طينية، ومن المهم أن توقف السيارة في مساحة كبيرة لتعمل دون عوائق.
2- ارفع فرامل اليد و قم بتدعيم السيارة من الأسفل عبر وضع كومات من الأخشاب الاحجار تحت السيارة كي يصبح وزنها موزعًا بشكل أفضل يضمن وضعية آمنة أكثر للعمل.
3- فك مسامير العجلة، وبعدها نبدأ بالحفر تحت العجلة حتى يكون وزن محور السيارة ساقط بالكامل على المواد الداعمة بالخلف.
4- اسحب الإطار التالف، بعدها قم بتركيب الإطار الجديد، ثم قم بربط المسامير بنمط متقاطع للتأكد من أنها مثبتة بشكل جيد.
5- لتسهيل عملية خروج الإطار من الحفرة، قم بوضع صخرتين خلف وأمام الإطار الذي تم تغييره، ومن ثم قم بوقف عمل المكابح اليدوية، وتحرك بالسيارة ستجدها خرجت بسهولة من الحفرة.