AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد .. كيف يمكنك تغيير الكاوتش السيارة بدون كوريك

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:01 م
تغيير الكاوتش السيارة
تغيير الكاوتش السيارة بدون كوريك
Advertisements
اشرف عطية
في كثير من الاحيان يتعرض قائدي السيارات إلى بعض المواقف الطارئة والمزعجة أثناء القيادة، ومنها انفجار الإطار أثناء السير والحاجة إلى تغييره في اسرع وقت لمواصلة السير مرة اخري وفي بعض الاحيان ايضا لا يتوافر كوريك مع السائق مما يشكل عبء اضافيا، وفي هذا السياق نطرح  عليكم بعض النصائح التي تمكنكم من تغييير اطار السيارة وتركيب الاستبن بدون كوريك، كما يمكن ايضا مشاهدة الفيديو لتعرف الطريقة عمليا.


خطوات تغيير الاطار بدون كوريك :
1- قم بتحريك السيارة إلى جانب الطريق على أرض لينة أو طينية، ومن المهم أن توقف السيارة في مساحة كبيرة لتعمل دون عوائق.

2- ارفع فرامل اليد و قم بتدعيم السيارة من الأسفل عبر وضع كومات من الأخشاب الاحجار تحت السيارة كي يصبح وزنها موزعًا بشكل أفضل يضمن وضعية آمنة أكثر للعمل.

3- فك مسامير العجلة، وبعدها نبدأ بالحفر تحت العجلة حتى يكون وزن محور السيارة ساقط بالكامل على المواد الداعمة بالخلف.

4- اسحب الإطار التالف، بعدها قم بتركيب الإطار الجديد، ثم قم بربط المسامير بنمط متقاطع للتأكد من أنها مثبتة بشكل جيد.

5- لتسهيل عملية خروج الإطار من الحفرة، قم بوضع صخرتين خلف وأمام الإطار الذي تم تغييره، ومن ثم قم بوقف عمل المكابح اليدوية، وتحرك بالسيارة ستجدها خرجت بسهولة من الحفرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احترس.. كاوتش السيارة قنبلة موقوتة في الصيف

حيل سحرية لإخراج السيارة من الغرز في الرمال

احترس من الطرق غير الممهدة.. كيفية فحص المساعدين بدون فني والحفاظ عليها

احمي نفسك | اِعرف ماذا تفعل عند انفجار إطارات السيارة أثناء القيادة

الطريقة الصحيحة للتعامل مع الثقوب في إطارات سيارتك

اسباب انحراف السيارة وفقدان اتزانها أثناء السير

ترشيحاتنا

بعد خناقة الساحل.. اعرف الفرق بين البكيني والبوركيني

بعد دخوله المستشفى.. مصادر سعودية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ خادم الحرمين

دونجا: من قام بتفصيل جائزة لقب القرن للأهلي شيطان.. كارتيرون صاحب القرار في الزمالك.. وتمنيت ضم جوهرة المقاولون

الرئيس السيسي: تمنياتي بالشفاء العاجل لأخي أمير دولة الكويت

أول مدرسة للاتصالات| فتح باب التقديم بمدرسة WE وصدى البلد ينشر التفاصيل

بـ الفسفوري الجريء.. نجوى كرم بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر غياب الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون عن حفل زفاف ابنة عمه الأميرة بياتريس

بـ الفسفوري الجريء.. نجوى كرم بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

مفاجأة.. الأجسام المضادة لمصابي كورونا توفر مناعة طويلة ضد الفيروس