تختلف جنوط السيارات من حيث الشكل والحجم بصورة كبيرة حسب طراز وموديل السيارة، وعلى الرغم من اعتقادنا بمعرفة جميع المعلومات عنها، إلا أن هناك بالتأكيد العديد من المعلومات والحقائق عن الجنوط لا يعرفها الكثيرون ففي هذا السياق نعرض عليكم اشياء لا تعلموها عن جنوط السيارات .





حقائق هامة لا تعلمها عن جنوط السيارات :







1- تم استخدام عجلات السيارات لأول مرة في 1895 بعد ان كان الاعتماد علي استخدام العجلات التقليدية الخشبية منذ 3500 عام، لكن كانت البداية الحقيقية لها في نهاية القرن الثامن عشر على يد أندريه ميشلان الذي أسس لاحقًا شركة ميشلان للإطارات والتي لا تزال قائمة إلى اليوم، لكن ابتكار أندرية لم يبدأ في الانتشار الفعلي إلا مع بداية حقبة الأربعينات من القرن الماضي.





2- كانت العجلات الحديدية هي القياسية في غالبية السيارات الجديدة إلى وقت قريب، إلى أن بدأ استخدام العجلات الألمنيوم تدريجيًا من قبل الشركات المصنعة للسيارات وانتشرت مع الوقت لتميزها وخفة وزنها عن العجلات الحديد.





3- تمتلك العجلات الألومنيوم العديد من المزايا، ومنها كونها خفيفة الوزن مما تساعد السيارة على تقديم أداء عالي في السير على جميع الطرق، بالإضافة إلى أنها موفرة للوقود، وتحافظ على أنظمة التعليق في السيارة، لكنه في نفس الوقت لها بعض العيوب مثل سهولة اعوجاجها في حالة مواجهة حفر وعيوب الطرق، سهلة الخدش، ومن الصعوبة إصلاحها.





4- كلما زاد حجم العجلات، ازداد تعرض سطح الإطارات للاحتكاك بالأرض، وزيادة الاحتكاك بالأرض يحتاج جهد مضاعف من محرك السيارة للتحرك، الأمر الذي يرفع بدوره استهلاك الوقود في السيارة.



