حملة أبو العينين تواصل تعقيم مساجد وشوارع الجيزة.. شاهد

وجه النائب محمد أبو العينين، نائب حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب، أعضاء حملته بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم للعديد من المساجد والشوارع والحارات في محافظة الجيزة، لتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطني الجيزة وحماية المواطنين من فيروس كورونا.
وقام أعضاء حملة النائب محمد ابو العينين بتطهير وتعقيم كل عدد من المساجد أهمها مسجد العاطي ومسجد الرحمة من شارع الفخراني ".
وعملت الحمله على تعقيم منطقة المنيب وعدد من الش ارع منها، شارع ولاد صابر، شارع عبد الله الجداوي، شارع فاروق النشطاوى، شارع ابو زيد، شارع جمال البدر، شارع مصطفى سعيد و شارع امين السوهاجى"
وشاركت حملة أبو العينين على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينينفى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.