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رياضة

مران الأهلي اليوم .. فايلر يجتمع بـ محمد الشناوي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، في حضور المترجم الدكتور عمرو محب، وذلك في بداية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ويحرص فايلر على عقد جلسات جماعية وفردية مع اللاعبين لتجهيزهم فنيًّا ومعنويًّا للمرحلة المقبلة، والحديث بشكل عام عن التحديات التي تواجه الفريق محليًّا وإفريقيًّا. 

وسبقت جلسة فايلر مع الشناوي محاضرة سريعة من المدير الفني مع اللاعبين، للحديث عن البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه في مران اليوم.

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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