أحمد موسى: هاشتاج كلنا الجيش المصري يحتل السوشيال ميديا في قطر

عبر الإعلامي أحمد موسى ، عن عميق فرحته بـ تصدر هاشتاج "كلنا الجيش المصري"، مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال موسى ، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن هاشتاج كلنا الجيش المصري، بقي رقم واحد في قطر واحتل السوشيال ميديا، وكلنا الجيش المصري ومحدش في لحظة يشككنا في الجيش المصري.





وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أنه :"لابد أن نقف في محاولة كسر الروح المعنوية وفي حرب نفسية شغالة علينا كلنا".

وأكمل الإعلامي، أنه :"كلاب الاخوان دخلوا على الهاشتاج كلنا الجيش المصري علشان يوقعوه وفشلوا فشل ذريع".



