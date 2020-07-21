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أحمد موسى: مصر لن تسمح بوجود تركيا في ليبيا.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:30 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الموقوف المصري شديد الوضح في دولة ليبيا، مضيفا أن مصر لن تسمح بسقوط دولة ليبيا الشقيقة.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمر حتى الان في نقل الاسلحة إلى ليبيا، مؤكدا أن مصر لن تسمح بوجود تركيا في ليبيا.

وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن مصر لن تسمح بأن تدير جماعة الأخوان ليبيا، مستدركا أن مصر لن تسمح بوجود مليشيات مسلحة في ليبيا.

وأشار الإعلامي، إلى أن الرئيس التركي أردوغان لن يفرض سياسته على الأرض في ليبيا.

وأكمل أحمد موسى، أن مصر لديها شروط تطالب بها المجتمع الدولي لتسوية الأوضاع في ليبيا.

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