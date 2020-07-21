رامي ربيعة سلسلة من الإصابات لا تنتهي.. أرضية التتش السبب أم تقصير طبي؟

لم تستمر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة شهر إلا وعادت الإصابات لتضرب صفوف الفريق مُجددًا مع استئناف التدريبات الجماعية للمارد الأحمر تحضيرًا لاستكمال بطولة الدوري في الشهر المقبل.



وتعرض رامي ربيعة إلى الإصابة لتُصبح أولى إصابات المارد الأحمر منذ استئناف التدريبات، وذلك بعد تعرضه إلى جزع في كاحل القدم إثر احتكاك قوي مع أحد اللاعبين في المباراة التحضيرية التي خاضها الفريق.

ووضع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود برنامجا علاجيا مكثفا لمدافع النادي الأهلي على أن يقوم الجهاز الطبي بمتابعته بصورة دورية من خلال إجراء الإشاعات اللازمة لتحديد مدى استجابته للبرنامج العلاجي وموعد عودته إلى التدريبات مرة أخرى.

ومن المقرر أن يغيب رامي ربيعة بصورة مبدئية عن تدريبات الفريق لمدة لن تقل عن أسبوع مع متابعة حالته ومدى الاستجابة للبرنامج الموضوع له لتحديد الموعد الرسمي لانضمامه إلى باقي المجموعة.





الإصابة المستجدة لمدافع الأهلي المخضرم طرحت عدة تساؤلات عن أسبابها وبالتحديد ليس فى الإصابة الأخيرة ولكن فى سلسلة إصابات اللاعب على مر تاريخه مع النادي الأهلي.





ويستعرض موقع صدى البلد تاريخ إصابات مدافع الأهلي المخضرم ومنتخب مصر عبر مسيرته الرياضية المحلية والدولية.





صعد رامي ربيعة للفريق الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي (زيزو) عندما تولي تدريب النادي الأهلى في الفترة الانتقالية ما بين المدرب حسام البدري وعودة المدرب مانويل جوزيه موسم 2010/2009 .





مسلسل إصابات رامي ربيعة المنحوس

في ديسمبر 2011، في مستهل مشواره مع الفريق، اشتكى ربيعة من آلام في فقرات الظهر وطلب البرتغالي مانويل جوزيه سفر اللاعب إلى ألمانيا من أجل علاجه، حيث تعرض لإصابة في الظهر أبعدته عن الفريق لمدة 6 أشهر، رغم أنه كان مدافعا شابا صاعدا بقوة وقتها، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن وأبعدت اللاعب فترة طويلة.

في عام 2013، تعرض لاعب الأهلي لإصابة في الغضروف أبعدته عن التدريبات لمدة 31 يوما، قبل أن ينتقل إلى نادي سبورتنج لشبونة ليتعرض لإصابة في الظهر مع الفريق البرتغالي ويجرى عملية جراحية، غاب على إثرها ما يقرب من شهرين في عام 2014.

في عام 2015، عندما عاد للأهلي مرة أخرى، تعرض لإصابة جديدة عبارة عن التواء في مفصل الكاحل، وابتعد بسببه عن الفريق 34 يوما، فيما أجرى عملية تنظيف الركبة بالمنظار في عام 2016، وغاب عن الفريق 84 يوما.

وفي مايو 2017، عانى ربيعة من مسلسل طويل من الإصابات حيث غاب اللاعب لمدة 4 شهور كاملة بعد إصابته بقطع في الغضروف، حيث خضع اللاعب لعملية جراحية في القاهرة، ثم سافر إلى ألمانيا وخضع لعملية جراحية أخرى تنظيف ركبة على يد الطبيب الألماني ماير، ثم قضى فترة تأهيل هناك قبل أن يعود ويستكمل برنامجه العلاجي.

وفي 12 نوفمبر 2017، تعرض رامي لإصابة في العضلة الخلفية، غاب على إثرها ما يقرب من شهر ونصف الشهر، حتى عاد للمشاركة يوم 29 ديسمبر.

يوم 8 يناير 2018، تجددت إصابة اللاعب مع الأهلي في مباراة القمة 115، في العضلة الضامة، ليتأكد غيابه لمدة تعدت الشهرين، رغم أنه كان عائدا لتوه من إصابة في العضلة الضامة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراته مع المنتخب الغاني في نوفمبر 2017.





وفي يوليو 2018، تعرض رامي ربيعة، لإصابة مجددا بقطع في العضلة الضامة، وهو ما دفع مسؤولو لجنة الكرة بالنادي الأهلي لمناقشة فكرة الاستغناء عنه، وعدم قيده بقائمة الفريق للموسم الماضي والاستغناء عن خدماته، بسبب معاناته من إصابات عضلية مزمنة، حيث كشف تقرير إصابة ربيعة عن معاناته من قطع في العضلة الضامة ويحتاج للعلاج لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

وفي ديسمبر 2018، تأكد غياب رامي ربيعة لمدة 4 أسابيع أخرى بسبب إصابته بكسر في إصبع اليد، قبل أن تتكرر إصابات قطع في العضلة الضامة وآلام في الحوض، اضطر على إثرها السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة لمتابعة الإصابة والخضوع لبرنامج تأهيلي ليغيب عن الملاعب مدة تزيد على تسعة أشهر.



