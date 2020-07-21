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رياضة

طبيب الأهلي يطمئن على أجايي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
اكتفى جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش. 

وحرص الجهاز الفني للفريق على تخفيف الحمل البدني عن جميع اللاعبين في مران اليوم، وتنفيذ بعض العناصر تدريبات خفيفة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي. وعقد خالد محمود، طبيب الفريق، جلسة مع جونيور أجايي للاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته وعدم وجود أي شكوى طبية. 

ويخوض الأهلي تجربتين وديتين خلال يوليو الجاري، الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة، ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري، رينيه فايلر، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين، بعد التدريبات القوية التي خاضها الفريق منذ استئنافه المران.

 وخاض الفريق مرانًا خفيفًا اليوم، اشتمل على جانب بدني في الجيم، وفك العضلات والجلسات الاستشفائية وتدريبات كرة طائرة في ملعب التتش. 

وكان الفريق قد خاض تقسيمة مطولة «تراي ماتش» في مران أمس، استمرت ما يقرب من نصف الساعة، فيما يخوض الفريق تجربة ودية أمام سموحة يوم ٢٤ يوليو الجاري على ملعب التتش، ثم يواجه الجونة يوم ٢٨ في ثاني تجاربه الودية، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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