السجلات الإلكترونية .. أشرف فليفل يوضح جهود الدولة في تطوير الشهر العقاري إلكترونيا .. فيديو

قال الدكتور أشرف فليفل عضو لجنة وزارة العدل لتطوير الشهر العقاري ، إن مصر يوجد بها 450 مكتب شهر عقاري تقريبا مؤكدا أنهم قاموا بعمل مكتبين للشهر العقاري الالكتروني وهذا لاختبار تطوير منظومة الشهر العقاري .





واضاف اشرف فليفل خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان بعد ذلك قمنا يعمل 10 مكاتب بالجهود الذاتية ولم نكلف وزارة العدل اى شىء وبناء علي ذلك أصدر وزير العدل قرار بإلغاء الدفاتر والاعتماد علي السجلات الالكترونية .





وأوضح أشرف فليفل ، ان بوابة مصر الرقمية تحتوي علي خدمات عددها 14 خدمة مؤكدا ان التوكيلات معدة مسبقا وبعدها يقوم المواطن بإدخال بياناته ودفع الرسوم .





وتابع : أن بعد ذلك يذهب المواطن إلى مقر مكتب الشهر العقاري حتى يقوم بالتوقيع حتى نتحقق من شخصيته وبعدها يستلم التوكيل فورا . ذلكإلىحتىحتىشخصيته





واستكمل : أن الـ14 خدمة المتاحة إلكترونيا يشكلون 70% من الخدمات المطلوبة وهناك أيضا خدمة الكترونية تسمى ارغب في عمل توكيل ومهمة هذه الخدمة معرفة المكاتب التي لا يوجد بها ازدحام .