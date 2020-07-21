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السجلات الإلكترونية .. أشرف فليفل يوضح جهود الدولة في تطوير الشهر العقاري إلكترونيا .. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:11 م
اشرف فليفل
اشرف فليفل
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أشرف فليفل عضو لجنة وزارة العدل لتطوير الشهر العقاري ، إن مصر يوجد بها 450 مكتب شهر عقاري تقريبا مؤكدا أنهم قاموا بعمل مكتبين للشهر العقاري الالكتروني وهذا لاختبار تطوير منظومة الشهر العقاري .

واضاف اشرف فليفل خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان بعد ذلك قمنا يعمل 10 مكاتب بالجهود الذاتية ولم نكلف وزارة العدل اى شىء وبناء علي ذلك أصدر وزير العدل قرار بإلغاء الدفاتر والاعتماد علي السجلات الالكترونية .

وأوضح أشرف فليفل ، ان بوابة مصر الرقمية تحتوي علي خدمات عددها 14 خدمة مؤكدا ان التوكيلات معدة مسبقا وبعدها يقوم المواطن بإدخال  بياناته ودفع الرسوم .

وتابع : أن بعد ذلك يذهب المواطن إلى مقر مكتب الشهر العقاري  حتى يقوم بالتوقيع حتى نتحقق من شخصيته وبعدها يستلم التوكيل فورا .

واستكمل : أن الـ14 خدمة المتاحة إلكترونيا يشكلون 70% من الخدمات المطلوبة وهناك أيضا خدمة الكترونية تسمى ارغب في عمل توكيل ومهمة هذه الخدمة معرفة المكاتب التي لا يوجد بها ازدحام .
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