حكومة الوفاق تصعد وتراوغ بعد موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد

في تصريح استفزازي، زعم وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي علي باغاشا، إن أي قوات أجنبية داخل حدود البلاد تعد قوات معادية على حد قوله.





يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه حكومة الوفاق، من تركيا التدخل في ليبيا، وتسليحها بالمليشيات والمرتزقة، والذي ترفضه الدول العربية والغربية.





وفي مراوغة وتصعيد، قال باغاشا، إن الوفاق ترفض موافقة مجلس النواب المصري بالأمس على نشر قوات قتالية خارج حدوده الغربية.





وزعم أن أي قوات أجنبية داخل الحدود هي قوات معادية، برغم أن تركيا تشارك وتدعم الوفاق في ليبيا.