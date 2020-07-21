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أخبار العالم

حكومة الوفاق تصعد وتراوغ بعد موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:08 م
رئيس حكومة الوفاق
رئيس حكومة الوفاق
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القسم الخارجي
في تصريح استفزازي، زعم وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي علي باغاشا، إن أي قوات أجنبية داخل حدود البلاد تعد قوات معادية على حد قوله.

يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه حكومة الوفاق، من تركيا التدخل في ليبيا، وتسليحها بالمليشيات والمرتزقة، والذي ترفضه الدول العربية والغربية.

وفي مراوغة وتصعيد، قال باغاشا، إن الوفاق ترفض موافقة مجلس النواب المصري بالأمس على نشر قوات قتالية خارج حدوده الغربية.

وزعم أن أي قوات أجنبية داخل الحدود هي قوات معادية، برغم أن تركيا تشارك وتدعم الوفاق في ليبيا.

ويأتي تلك التصريح بعد يوم واحد من إعلان البرلمان المصري، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات مسلحة إلى الخارج لحماية الأمن القومي على خلفية الأوضاع في ليبيا.

وأعلن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أنه يثمن تفويض البرلمان المصري للجيش بالتدخل في ليبيا.
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