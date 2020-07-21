AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: مطاردة قطر و"أردوغان" أمام المحاكم الدولية بات واجبا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:17 م
تميم اردوغان
تميم اردوغان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفترة القادمة ستشهد حملة إعلامية ممنهجة لمحاولة إيقاف عجلة التحرك المصري صوب الأهداف الاستراتيجية المصرية، وهناك اكثر من 7-8 محطات، ومئات الصفحات، والملايين من المغردين هدفهم الرئيسي محاولة تعكير الرأي العام المصري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن قطر تنفق المليارات لمحاولة إزعاج المزاج المصري، منوهًا بأن سبق وطالب بإقامة دعوى قضائية ضد السلطات القطرية أمام المحاكم الدولية.

وتابع، أن قطر تمول الإرهابيين في وضح النهار، وتقوم بشراء السلاح وتقدم الدعم والمال والتدريب داخل قطر، وتركيا تقوم بنقل المرتزقة للدول التي تسعى لتخريبها، مشددًا على أن المعركة مازالت قائمة وعلى مدار سنوات مضت علمنا ما يحاك وعلينا بالمواجه المنظمة وعلينا أن نواجه بالتنظيم وليس التنظير.

وأكد، أن مطاردة قطر وأردوغان أمام المحاكم الدولية باعترافات الدواعش والإرهابيين أنهم يقدموا لهم الدعم والتدريب والتسليح للقيام بعمليات إرهابية، بات واجبًا على كل محامي يحمل رخصة محامي دولي في مصر، مشددًا على ضرورة تقديم عناصر التنظيم الدولي للإخوان في قطر وليبيا وتركيا للمحاكم الدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جبهة النصرة تؤكد حصولها على دعم من قطر وتركيا

فيديو جراف| دعوى قضائية في نيويورك ضد قطر لدعم الإرهاب

خطيب السيدة زينب: ترك الاحتكار وعدم استغلال حاجة الناس من آداب المحن..فيديو

الأدب مع الله وقت المحن موضوع خطبة الجمعة.. إمام السيدة زينب: استغلال حاجة الناس وقت الشدائد حرام.. وعلينا التضرع إلى الله بالدعاء وإخراج الصدقات.. فيديو

مصر والكويت في قارب واحد.. فهد السلامة: الحزب الإخواني يسعى لتخريب الدول العربية.. فيديو

ترشيحاتنا

وفقا لتوجيهات الرئيس.. صرف معاشات أغسطس الخميس القادم

بالنظرات والقبلات .. شاهد 10 صور رومانسية بين ماجد المصري وزوجته

أول تعليق لـ رئيس الوزراء السوداني بعد انتهاء القمة المصغرة حول سد النهضة

بعد اغتياله قبل 3 سنوات.. الرئيس على عبد الله صالح يظهر فى اليمن .. ما القصة

أفضل الأدعية في العشر الأوائل من ذي الحجة.. داوم عليها من مغرب اليوم

رغم كورونا.. عبد الله يخطف قلب دعاء.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحسم الجدل بشأن البوركيني

طلت بالأبيض.. هنادي مهنا بإطلالة ملائكية بجلسة تصوير جديد

نشرة الصحة والمرأة .. كل ما تريد معرفته عن لقاح أوكسفورد.. وحكاية بائعة التين الشوكي