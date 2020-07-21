نشأت الديهي: مطاردة قطر و"أردوغان" أمام المحاكم الدولية بات واجبا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفترة القادمة ستشهد حملة إعلامية ممنهجة لمحاولة إيقاف عجلة التحرك المصري صوب الأهداف الاستراتيجية المصرية، وهناك اكثر من 7-8 محطات، ومئات الصفحات، والملايين من المغردين هدفهم الرئيسي محاولة تعكير الرأي العام المصري.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن قطر تنفق المليارات لمحاولة إزعاج المزاج المصري، منوهًا بأن سبق وطالب بإقامة دعوى قضائية ضد السلطات القطرية أمام المحاكم الدولية.





وتابع، أن قطر تمول الإرهابيين في وضح النهار، وتقوم بشراء السلاح وتقدم الدعم والمال والتدريب داخل قطر، وتركيا تقوم بنقل المرتزقة للدول التي تسعى لتخريبها، مشددًا على أن المعركة مازالت قائمة وعلى مدار سنوات مضت علمنا ما يحاك وعلينا بالمواجه المنظمة وعلينا أن نواجه بالتنظيم وليس التنظير.





وأكد، أن مطاردة قطر وأردوغان أمام المحاكم الدولية باعترافات الدواعش والإرهابيين أنهم يقدموا لهم الدعم والتدريب والتسليح للقيام بعمليات إرهابية، بات واجبًا على كل محامي يحمل رخصة محامي دولي في مصر، مشددًا على ضرورة تقديم عناصر التنظيم الدولي للإخوان في قطر وليبيا وتركيا للمحاكم الدولية.