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مرأة

بالزهري.. علا الفارس تبرز أناقتها في أحدث إطلالة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:17 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت علا الفارس بإطلالة ناعمة وجذاب، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم.

وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت :  brainstorming ً .. وتعني عصف ذهني.


وارتدت علا الفارس بلوزة باللون الزهري من الحرير بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا عبر اكتافها  بطريقة ناعمة ومميزة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع الماكياج، فقامت باختيار اللون البني كأحمر الشفاه، مع وضع الكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.

وأكملت علا الفارس إطلالتها بارتداء الاكسسورت ، حيث اكتفت بارتداء نظارة شمسية صغيرة باللون الموف مع قرطين ناعمين باللون الذهبي.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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brainstorming 🧠 🤯

A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on

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