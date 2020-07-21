بالزهري.. علا الفارس تبرز أناقتها في أحدث إطلالة

حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام.





وظهرت علا الفارس بإطلالة ناعمة وجذاب، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم.