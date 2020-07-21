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توك شو

الهجرة عن عودة العمالة المصرية للعمل في الكويت: لم يعلن بعد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:05 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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عادل نصار
كشفت نبيلة مكرم وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل وموعد عودة العمالة المصرية للعمل في الكويت خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مكرم، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتم التواصل مع السلطات في الكويت لبحث مشاكل المصريين هناك، مضيفة أن دولة الكويت لم تعلن عن موعد عودة العمالة المصرية للعمل في الكويت.

وفي السياق نفسه أشارت وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم نشر أسماء 13 معملا لتحليل بي سي ار في الصعيد، لافتة إلى أن دولة الكويت تتعامل بإنسانية مع العمالة المصري منذ بداية الأزمة الحالية.

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