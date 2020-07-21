بعد هدف تريزيجيه .. حظوظ أستون فيلا في البقاء بالدوري الإنجليزي

حقق فريق أستون فيلا انتصارًا هامًا على حساب نظيره نادي ارسنال، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.





هدف أستون فيلا جاء عن طريق محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه بتسديدة رائعة في الدقيقة السابعة والعشرين، ليقرب فريقه من البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، صاعدًا به للمركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع واتفورد الذي أصبح يحتل المركز الثامن عشر، بعد خسارته من مانشستر سيتي اليوم برباعية نظيفة.





تريزيجيه أخيرًا قاد فريقه للخروج من منطقة الهبوط، للمرة الأولى منذ شهر فبراير، منذ 114 يومًا من المعاناة، كان أستون فيلا فيها خائفًا من توديع البريميرليج، لكن مازالت تتبقى جولة الحسم والتي ستحدد الفريقين الهابطين لدوري الدرجة الأولى مع نوريتش سيتي، والفريق الذي سيبقى مع الكبار الموسم المقبل.





لكن ما فرص أستون فيلا في البقاء؟ دعونا نستعرض أولًا موقف الفريقين.





- أستون فيلا يحتل المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، وبفارق أهداف -26





- واتفورد يحتل المركز الثامن عشر برصيد 34 نقطة، وبفارق أهداف -27





- بورنموث يحتل المركز التاسع عشر برصيد 31 نقطة، وبفارق أهداف - 27.





ماذا عن مباريات الجولة القادمة لثلاثة فرق؟





الجولة المقبلة ستقام يوم الأحد ، وجميع المباريات ستقام في نفس التوقيت منعًا للتلاعب في النتائج.. أستون فيلا سيلاقي وست هام يونايتد، وواتفورد سيلاقي أرسنال، أما بورنموث فسيواجه إيفرتون.





إذا.. ما فرص أستون فيلا في البقاء في الدوري الإنجليزي؟





- فوز أستون فيلا بأي نتيجة مع تعثر واتفورد بالخسارة أو التعادل أو فوزه بفارق هدف أو هدفين





- خسارة أستون فيلا وخسارة منافسيه، على ألا يكون خسارة أستون فيلا بفارق أهداف أكبر من خسارة واتفورد بهدفين أو أكثر





- تعادل أستون فيلا وخسارة منافسيه





- فوز أستون فيلا وفوز واتفورد على ألا يكون انتصار واتفورد بفارق أهداف أكثر من فارق أهداف أستون فيلا بهدفين.