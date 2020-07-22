تحدى الفيروس فقتله.. وفاة شاب كذب بـ كورونا ورفض ارتداء الكمامة

كالعديد من المكذبين والمقللين من أزمة فيروس كورونا المستجد قام أحد المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي بوصف تفشي الفيروس على أنه "ضجيج ملعون".

وفي تحدٍ واضح رفض الشاب البالغ من العمر 37 عامًا ارتداء "قناع واقي من كورونا ، الأمر الذي لم يكن في صالحه أبدًا ولم تحمد عقباه.





فقد انتصر الفيروس على الشاب الثلاثيني وتمكن منه، حيث توفي «ريتشارد روز» بعد ثلاثة أيام فقط من تشخيص إصابته بفيروس كورونا في أوهايو.





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في أبريل الماضي، وصف ريتشارد رد الفعل تجاه الفيروس بأنه مبالغ فيه، قائلًا: "دعونا نوضح ذلك.. أنا لن أشتري كمامات، لقد فاض بي الكيل من هذا الضجيج الملعون".





وبعد وفاته، تمت مشاركة هذا المنشور عشرات الآلاف من المرات، حيث حولت أخبار وفاة ريتشارد سلوكه إلى قصة تحذيرية.





أكد ريتشارد إصابته بالفيروس المستجد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قبل وفاته بـ3 أيام، وكتب في اليوم التالي.. قائلًا: "هذا الفيروس سئ.. أشعر فقط بضيق في التنفس وأجلس هنا"، لكن المفاجأة كانت أنه توفى في اليوم الثالث.