AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تحدى الفيروس فقتله.. وفاة شاب كذب بـ كورونا ورفض ارتداء الكمامة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:13 ص
شاب قتله كورونا
شاب قتله كورونا
Advertisements
عزة عاطف
كالعديد من المكذبين والمقللين من أزمة فيروس كورونا المستجد قام أحد المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي بوصف تفشي الفيروس على أنه "ضجيج ملعون".
وفي تحدٍ واضح رفض الشاب البالغ من العمر 37 عامًا ارتداء "قناع واقي من كورونا، الأمر الذي لم يكن في صالحه أبدًا ولم تحمد عقباه.

فقد انتصر الفيروس على الشاب الثلاثيني وتمكن منه، حيث توفي «ريتشارد روز» بعد ثلاثة أيام فقط من تشخيص إصابته بفيروس كورونا في أوهايو.

اقرأ المزيد:

في أبريل الماضي، وصف ريتشارد رد الفعل تجاه الفيروس بأنه مبالغ فيه، قائلًا: "دعونا نوضح ذلك.. أنا لن أشتري كمامات، لقد فاض بي الكيل من هذا الضجيج الملعون".

وبعد وفاته، تمت مشاركة هذا المنشور عشرات الآلاف من المرات، حيث حولت أخبار وفاة ريتشارد سلوكه إلى قصة تحذيرية. 

أكد ريتشارد إصابته بالفيروس المستجد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قبل وفاته بـ3 أيام، وكتب في اليوم التالي.. قائلًا: "هذا الفيروس سئ.. أشعر فقط بضيق في التنفس وأجلس هنا"، لكن المفاجأة كانت أنه توفى في اليوم الثالث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وفاته بكورونا.. ابن عم الشاب محمد نادي: جميع أفراد العائلة بخير وتم التأكد من سلامتهم

ربنا يزيح الغشاوة من قلوبهم.. أول تعليق من رجاء الجداوي على شائعة وفاتها

رجاء الجداوي تتصدر تويتر.. تفاصيل

حلقة خاصة من صدى البلد عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي .. فيديو

الفيروس مش سهل.. حسام حداد: شعرت بضيق في التنفس بعد 3 أيام والأعراض لدي متوسطة ..فيديو

ياسمين أشرف.. حكاية ممرضة لم تتأخر عن خدمة المرضى فقتلها فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الهجرة عن عودة العمالة المصرية للعمل في الكويت: لم يعلن بعد

هاني الناظر يحسم الجدل بشأن البوركيني

تعليق قوي من أحمد موسى على إحباط الجيش هجوما إرهابيا بـ بئر العبد

تحدى الفيروس فقتله.. وفاة شاب كذب بـ كورونا ورفض ارتداء الكمامة

الوضع قد يسوء.. ترامب يطالب الأمريكيين بارتداء الكمامات للوقاية من كورونا

بعد صفر إصابات.. خبير وبائي مصر بدون وفيات كورونا خلال سبتمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كورية تزيد مقاومة الجسم للفيروسات

تحدى الفيروس فقتله.. وفاة شاب كذب بـ كورونا ورفض ارتداء الكمامة

لكزس تعلن عن سعر ومواصفات LC كابروليه .. صور