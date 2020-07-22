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أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة.. واشنطن تطالب تركيا بوقف جميع عملياتها في شرق المتوسط

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:38 ص
واشنطن تطالب تركيا
واشنطن تطالب تركيا بوقف عملياتها شرق المتوسط
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قسم الخارجي
طالبت الخارجية الأمريكية، تركيا ، بوقف أي خطط لعمليات التنقيب في شرق البحر المتوسط، داعية إياها إلى تجنب الخطوات التي تزيد من التوترات في المنطقة، بالقرب من اليونان.

وقال متحدث رسمي باسم الوزارة في بيان نقلته، "جريك ريبورتر" إن الولايات المتحدة تعلم أن تركيا تخطط للتنقيب وأعمال المسح الزلزالي في المياه المتنازع عليها شرق المتوسط، وذلك بعد إعلان "نافتكس".

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وتابع البيان "نحث السلطات في تركيا على وقف أي خطط للعمليات في شرق المتوسط وتجنب خطوات من شأنها تزيد التوتر في المنطقة".

وكانت تركيا أعلنت أنها ستبدأ عمليات المسح الزلزالى، والتنقيب عن الموارد الطبيعية فى شرق البحر المتوسط، ابتداء من 21 يوليو إلى 2 أغسطس.

في وقت سابق، أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن انتهاكات تركيا في شرق البحر المتوسط تهدد تماسك حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

كما أدان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، سلوك تركيا الاستفزازي المتزايد في منطقة شرق المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس إن "الاحتلال غير القانوني للأراضي الأوروبية قد تفاقم بسبب الأعمال العدوانية التي تتحدى الحقوق السيادية لليونان وجمهورية قبرص.

واتهم تركيا بتقويض الاستقرار والأمن في البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن القرار الأخير الذي اتخذته أنقرة بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد قد أظهر أنها تنحرف عن القيم الأوروبية.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن اليونان سترد بشكل حازم ومتعقل على انتهاكات أنقرة في شرق المتوسط.
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