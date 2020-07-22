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منوعات

انتشار كورونا بين الشباب.. إغلاق الشواطئ والحانات الإسبانية بعد ارتفاع الإصابات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:53 ص
شواطئ إسبانيا
شواطئ إسبانيا
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عزة عاطف
أمر منتجع إسباني جميع النوادي الليلية بالإغلاق فورًا بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الشباب بالقرب من فالنسيا.
وأمرت السلطات في جانديا -مدينة بالقرب من فالنسيا بإسبانيا- بإغلاق الحانات والبارات الشاطئية بعد ثبوت إصابة 70 شابًا على الأقل داخل المنتجع، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا.

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بدأ المنتجع في استقبال السياح الشهر الماضي، وقد صرحت مستشارة الصحة الإسبانية «آنا بارسيلو» بأن الحانات والبارات الشاطئية سيتم إغلاقها حتى الساعة 10 مساءً، بينما سيتم إغلاق النوادي الليلية حتى أغسطس على الأقل. 

وكان قد تم تأكيد إصابة حوالي 21 حالة جديدة في غضون 24 ساعة فقط فيما ورد أنه أسوأ تفشي في مقاطعة فالنسيا منذ تخفيف قيود الإغلاق.

وطلب مجلس غانديا من السكان والسياح "الحفاظ على الهدوء"، في حين حذّرت عمدة المدينة ديانا مورانت الشباب من البقاء على حذر.

وأضاف: "يجب أن يكون الجميع على دراية بأن العدوى في الشاب يمكن أن تكون ضراوة كما هو الحال في مجموعة أخرى وأنهم يمكنهم نقل الفيروس المستجد إلى المجموعات المعرضة للخطر". 

وقال رئيس البلدية إن الحالات الإيجابية في المدينة "يتم اكتشافها وعزلها ومراقبتها وتتبع جهات الاتصال الخاصة بهم".

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انتشار كورونا بين الشباب.. إغلاق الشواطئ والحانات الإسبانية بعد ارتفاع الإصابات

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