البيت الأبيض: ترامب يبحث مع محمد بن زايد خفض التصعيد في ليبيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بحث- في اتصال هاتفي- مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، قضايا الأمن الإقليمي.





وأوضح البيت الأبيض ، أن الاتصال شمل بحث "أهمية خفض التصعيد في ليبيا ، من خلال إخراج القوات الأجنبية".





يتزامن ذلك ، مع مواصلة تركيا إرسال المرتزقة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا، مع إمدادها بالأسلحة والمعدات.





وفي سياق آخر، بحث وزيرا الخارجية الروسي والمصري، سيرجي لافروف ، وسامح شكري ، الأزمة الليبية ، والوضع في المنطقة.





وأشار وزير الخارجية الروسي، أمس الثلاثاء، إلى أن الوزيرين ناقشا خلال اتصال هاتفي، الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع التركيز على الأزمة في ليبيا.



