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أخبار العالم

53559 إصابة و425 وفاة.. إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:42 ص
إسرائيل تفقد السيطرة
إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا
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سمر صالح

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 10 وفيات و1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ24 الماضية.

وقالت الصحة الإسرائيلية أن عدد الوفيات فى إسرائيل ارتفع إلى 425 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد المصابين 53559 إصابة.

وأكدت الصحة الإسرائيلية، أن هناك 256 مصاب فى حالة خطيرة، منهم 77 شخص على أجهزة التنفس الصناعي.

وتابعت أن عدد الحالات النشطة بلغ 30488 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 22647 بعد تسجيل 587 حالة شفاء جديدة.

وقرر وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتاين، تعيين البروفيسور "جابي برباش" المدير العام السابق لوزارة الصحة لإدارة غرفة العمليات المشتركة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
 
وأفاد موقع "0404" العبري، بأن قرار التعيين جاء بعد أسبوعين من إعلان وزير الصحة نيته تعيين شخص لقيادة غرفة العمليات المشتركة لمكافحة تفشي الوباء.
 
وشغل البروفيسور برباش (70 عامًا) مدير مستشفى إيخيلوف من عام 1993 إلى عام 2015، ومن ثم منصب المدير العام لوزارة الصحة.
 
ويعمل برباش منذ تقاعده مديرًا لشركة طبية خاصة ويعمل أيضًا في معهد وايزمان للعلوم، في الأشهر الأخيرة، ارتبط اسم برباش بمكافحة فيروس كورونا، وعمل كمعلق في استوديو الأخبار المركزية في القناة الإسرائيلية 12.
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