بينهم 6 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 1113 شابًا بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة 1113 شابًا ، من بينهم 6 من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد " كعب العمل" المرتدة من منشآت القطاع الخاص المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 6258 شابًا راغبي عمل.





وأوضح الوزير أن المديرية قامت صرف منحة للعمالة غير المنتظمة وفقا للائحة الجديدة ، حيث تم صرف 33 ألف جنيه 11 عاملا منحة زواج ، و44 ألفا لـ 22 عاملا منحة مولود جديد ، و17 ألفا لإجراء 4 عمليات جراحية ، فضلا عن 10 آلاف جنيه منحة وفاة لأحد الأقارب ليصل إجمالى ما تم صرفه خلال شهر يونيو الماضي 104 آلاف جنيه كرعاية إجتماعية وصحية لتلك الفئة .





وأشار محمد عيسى ، وكيل الوزارة مدير المديرية في تقريره للوزير عن انجازات يونيو الماضي ، أن المديرية قامت باستخراج 19 ترخيصا لعمل الأجانب ، وتجديد 9 آخرين يعملون في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة .





ولفت إلي أنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 166 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، وتبين وجود عدد 138 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس.





وأشار إلي أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 183 شكوى عمالية، تم تسوية 64 منها، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه 29 شكوى ، ومازال هناك 202 شكوى تحت البحث والدراسة .















