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فن

من أمام حمام سباحة منزلها.. نوال الزغبي تغني أنا لما عشقت عيونك.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:32 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي فيديو  جديدا  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وأدت  نوال الزغبى أغنيتها الجديدة " انا من لما عشقت عيونك "بصوت عذب  من أمام حمام سباحة منزلها.  

وحاز الفيديو علي اعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالآتي :
صوتك يجنن ، بحب الاغنية دي اوي ، تجنني

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يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".

وغنت نوال الزغبي مؤخرا "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.
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