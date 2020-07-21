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فن

نوال الزغبي لمتابعيها: من لا يؤدبه الضمير تؤدبه الحياة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:18 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة نوال الزغبي رسالة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت نوال الزغبي عبر إنستجرام: "من لا يؤدبه الضمير تؤدبه الحياة".

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".

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وغنت نوال الزغبي مؤخرا "اتحاربت" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد. 

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