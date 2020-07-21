نوال الزغبي لمتابعيها: من لا يؤدبه الضمير تؤدبه الحياة

يذكر أن آخر أعمال

، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".