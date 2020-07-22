بسبب كورونا.. بريطانيا تعتزم رفع إسبانيا من قائمة الدول الآمنة

أصبحت إسبانيا على شفا الإعلان بأنها غير آمنة للبريطانيين بسبب تصاعد الموجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد-19" بها.









ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المحتمل أن يدخل البريطانيون الذين توافدوا على إسبانيا للاستجمام، للحجر الصحي عند العودة إلى منازلهم، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد.









وحسب الصحيفة البريطانية، تعد إسبانيا مدرجة في قائمة الـ 59 دولة المعفاة من الحجر الصحي، والتي يمكن للبريطانيين السفر إليها دون الحاجة إلى الدخول في عزل صحي لمدة 14 يومًا عند العودة لبلدهم.









ولكن في نهاية هذا الأسبوع فقط، تم الإبلاغ عن 4581 إصابة جديدة في إسبانيا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 264836، بالإضافة إلى وفاة أكثر من 28000 شخص.









وقالت مصادر في وايت هول لصحيفة "صن" البريطانية، إن التفشي الأخير لفيروس كورونا في إسبانيا يتم مراقبته عن كثب.







