AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الحج والأضحية في زمن الكورونا.. الإفتاء تصدر عددا جديدا من جسور

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:42 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
Advertisements
محمد شحتة
تواصل نشرة "جسور" الناطقة باسم "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم"، عرضها للقضايا والإشكاليات المرتبطة بجميع ما يجول في عقول المسلمين بشتى أنحاء العالم.

واصدرت نشرة" جسور" مع قدوم موسم الحج واقتراب عيد الأضحى المبارك، عددها السادس عشر ليواكب بحث كثير من المسلمين حول العالم عن فتاوى الحج وأداء الفريضة في ظل حالة التباعد الاجتماعي التي فرضتها علينا جائحة فيروس كورونا، فضلًا عن الاهتمام بإعادة النظر في بعض الأولويات الفقهية فيما يتعلق بمسألة الأضحية في زمن الكورونا.

واستعراض العدد فتاوى المؤسسات الرسمية واستمرارها في إعلاء مقصد منع الضرر وحفظ النفس، بالتزامن مع ما يعانيه العالم من تبعات فيروس كورونا، فضلًا عن استمرارها في عرض حلقات تطوير المؤسسات الإفتائية، وأهم المراجع التي تناقش الفتاوى والقضايا الجدلية.

وفي هذا العدد تطالعون في "باب عالم الإفتاء" جولة إخبارية حول أهم مستجدات الإفتاء في المؤسسات الرسمية حول العالم وأحدث الفتاوى التي أصدرتها المؤسسات الإفتائية خلال شهر.

كما يجيب العدد عن أيهما أولى: مسألة الأضحية أم الصدقة في زمن الكورونا؟ حيث طالبت بعض الجهات بتوجيه قيمة ومبلغ الأضحية للتبرع بها لمساعدة مرضى كورونا.

وفي باب المؤشر العالمي للفتوى تطالعون تحليلًا مهمًّا للمؤشر حول فتاوى جائحة كورونا المتعلقة بموسم الحج والأضحية، وكيف تناولت المؤسسات الرسمية الأمر، وهل إطعام الجوعى أولى من الحج؟ كما يحلل قضية السلفيين وفتاوى صلاة الشطرنج؟، كما يتناول باب "رؤى إفتائية" موضوع "الاستدلال على الفتوى بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم".

وفي سياق متصل يناقش باب "فتوى أسهمت في حل مشكلة" الحج في زمن الأوبئة والجوائح".
كما يستعرض باب "مراجع إفتائية" قضية "التطرف" في النظر والحكم على الأشياء في كتاب "جزيل المواهب في اختلاف المذاهب".

ويواصل العدد عرض تطبيق إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية "مرحلة التخطيط".

وأخيرًا تضمن العدد، مقالًا للدكتور إبراهيم نجم -الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم باللغة العربية- حول "العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم عرفة"، ومقالًا آخر بالإنجليزية بعنوان: "Is Usul al-Fiqh in Need of Renewal and Development?".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"جسور" تستعرض مسألة الصلاة خلف التليفزيون وتحلل فتاوى كورونا الطبية

نشرة "جسور" تستعرض أحكام الصلاة خلف الراديو والتليفزيون وتحلل فتاوى كورونا

فتاوى الإخوان والسلفية.. أبرز موضوعات العدد الجديد من نشرة "جسور"

ترشيحاتنا

زي موج البحر.. أستاذ فيروسات يكشف تفاصيل عودة كورونا مجددا للمتعافين

تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 7.8 ريختر يضرب سواحل ألاسكا

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الوحدة السكنية فى حالة عرضها للبيع..مشروع قانون للإيجار القديم

حدث ليلاً.. بشرى عن نتائج الثانوية العامة.. وثائق سرية تكشف موقفاً وطنياً لـ مبارك.. تحذير أوروبي أمريكي لـ تركيا

خسارة تركيا صفقة أفضل مقاتلة في العالم يتصدر النشرة الدولية لصباح البلد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاستعادة حقيبتها.. أم تخاطر بحياتها وحياة طفلها وسط التماسيح.. شاهد

توفيت بعد الولادة مباشرة.. كورونا يحرم مريضة من رؤية ابنتها مرة واحدة

فيلم أكشن يتسبب في كشف محاولة لتهريب المخدرات داخل حبوب القهوة.. اعرف الحكاية