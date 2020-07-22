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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: نسعى لوقف تدفق المرتزقة السوريين إلى ليبيا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدها أن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ووقف تدفق المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن المشاورات التي تجريها واشنطن حاليًا بشأن ليبيا "إيجابية".


من جهة أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث- في اتصال هاتفي- مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قضايا الأمن الإقليمي.

وأوضح البيت الأبيض، أن الاتصال شمل بحث "أهمية خفض التصعيد في ليبيا، من خلال إخراج القوات الأجنبية".

يتزامن ذلك، مع مواصلة تركيا إرسال المرتزقة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا، مع إمدادها بالأسلحة والمعدات.

وفي سياق آخر، بحث وزيرا الخارجية الروسي والمصري، سيرجي لافروف، وسامح شكري، الأزمة الليبية، والوضع في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الروسي، أمس الثلاثاء، إلى أن الوزيرين ناقشا خلال اتصال هاتفي، الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الأزمة في ليبيا.

وأكد الطرفان، أنه لا يوجد بديل لحل الوضع في ليبيا، إلا من خلال المفاوضات، بمشاركة جميع الأطراف الليبية، بما يتماشى مع قرارات مؤتمر برلين، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي.
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